Bénin : Amazone Airlines ouvre la ligne Cotonou–Parakou à 50 000 FCFA

Amazone Airlines a entamé ses opérations le lundi 23 mars 2026 avec un vol inaugural reliant Cotonou à Parakou. Le billet pour cette liaison domestique est proposé à 50 000 francs CFA, et la compagnie fait ainsi son entrée sur le marché national du transport aérien.

La nouvelle desserte met en place une liaison régulière entre le sud et le nord du Bénin, sur un axe fréquenté par des voyageurs d’affaires et des acteurs du commerce. L’objectif affiché est de proposer une alternative plus rapide aux trajets routiers qui prennent habituellement plusieurs heures.

Le vol Cotonou–Parakou est présenté comme une offre destinée aux professionnels, aux administrations et à une partie de la clientèle privée, soucieuse de réduire les temps de déplacement entre les deux pôles.

La mise en service coïncide avec une stratégie de consolidation du secteur privé aérien national visant à optimiser les moyens et les capacités opérationnelles.

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Une autorisation obtenue en février

La compagnie a reçu son Permis d’Exploitation Aérien (PEA) le 13 février 2026, document délivré par les autorités compétentes et nécessaire pour exploiter commercialement des vols. Cette autorisation atteste du respect des exigences techniques et de sûreté en vigueur.

Amazone Airlines est née de la fusion entre Benin Airlines et Cronos Airlines Bénin, opération de restructuration visant à mutualiser le parc et le personnel pour améliorer la continuité des services.

Parakou, cible de la liaison, est un pôle économique important pour le nord du pays et pour les échanges avec l’hinterland. L’ouverture d’un lien aérien direct avec Cotonou répond à une demande de mobilité plus rapide entre ces deux centres.

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