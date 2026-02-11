Benin Web TV
Bénin : Aké Natondé et Assan Séibou reconduits à la tête des groupes parlementaires UP-R et BR

À l’occasion d’une session tenue ce mercredi 11 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, les députés ont procédé à la mise en place des groupes parlementaires de la nouvelle législature. Sans surprise, Aké Natondé et Assan Séibou ont été désignés pour diriger respectivement les groupes Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR), comme lors de la précédente mandature.

Les députés de la nouvelle législature se sont réunis ce mercredi 11 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo pour franchir une étape importante dans l’organisation interne de l’Assemblée nationale. Au cours de cette session, deux groupes parlementaires ont été officiellement constitués : l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR).

À l’issue des échanges, le député Aké Natondé a été désigné président du groupe parlementaire UP-R, tandis que son collègue Assan Séibou a été choisi pour diriger le groupe parlementaire du Bloc Républicain. Ces désignations confirment une continuité dans la gestion des groupes, les deux élus ayant déjà occupé ces mêmes fonctions au cours de la 9ᵉ législature.

La mise en place des groupes parlementaires constitue une étape clé pour le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Elle permet notamment d’organiser les travaux parlementaires, de structurer les prises de position politiques et de faciliter la coordination des députés au sein de l’hémicycle.

