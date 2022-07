Bénin: Aguyl Chabi Lafia nommé Conseiller Technique à la Promotion des PME par Patrice Talon

Peu avant son tête-à-tête avec le Chef de l’État Français, le Président Emmanuel MACRON, au Palais de la Marina, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice TALON, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des Ministres de ce mercredi 27 juillet 2022. Cette rencontre a permis d’adopter d’importantes mesures normatives ainsi que des mesures individuelles dont celle relative à la nomination de Mohamed Aguyl Chabi Lafia au poste de Conseiller Technique à la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME) sur proposition du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE).

Chabi Lafia Mohamed Aguyl, encore appelé« Président Aguyl » au sein des diasporas africaines, est l’un des jeunes leaders de la diaspora béninoise du Canada. Agé de quarante ans, le jeunes technocrates a à son actif, plus d’une quinzaine d’années d’expériences professionnelles. De la société civile à la fonction publique en passant par le secteur privé, Chabi Lafia a occupé divers postes de responsabilités, notamment à l’extérieur du Bénin et précisément au Canada.

Titulaire d’un Baccalauréat en sciences économiques et de gestion obtenu en Tunisie, cet ancien élève du Lycée Technique Coulibaly de Cotonou détient également une Maîtrise en administration des affaires, option Entrepreneuriat & Gestion des PME obtenu à la Faculté des Sciences de l’Administration (FSA) de l’Université Laval de Québec. Il s’est aussi spécialisé en Développement international et actions humanitaires avant de rejoindre l’École Nationale d’Administration Publique (ENAP) de Québec.

Le jeune énarque est également titulaire d’un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS), profil pour gestionnaires en gestion publique et un Master II en administration publique (MAP), profil pour professionnels, de second cycle universitaire de l’ÉNAP de l’Université du Québec. Après cinq années de services au sein d’une entreprise québécoise de gestion de projets et de développement de l’employabilité, il a d’abord servi durant plus de deux ans dans l’une des plus grandes institutions financières du Québec avant de rejoindre la fonction publique depuis mars 2013.

Malgré la très grande discrétion qui caractérise sa personne, il est aussi très présent et bien connu dans la vie publique, notamment dans les milieux administratifs, économiques, politiques et diplomatiques du Bénin et d’ailleurs. Il a toujours été captivé par le management et le développement des organisations. Au-delà de son impressionnant profil personnel et professionnel, il nourrit depuis sa tendre enfance, un amour pour sa patrie et une passion pour le service public, la gestion des entreprises et la gouvernance d’État. Il ne cesse de s’impliquer dans divers efforts et actions de développement socioéconomique au Bénin et à l’extérieur.