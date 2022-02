Bénin – Affaire « Azzaël »: le gourou de la secte poursuivi pour terrorisme, viol et autres

Interpellés et déposés en prison suite au sanglant affrontement survenu à Monkpa dans la commune de Savalou, le leader de la secte « Azzaël Awouignan » et 19 de ses adeptes sont poursuivis pour de graves accusations. Le chef d’accusation est lourd et ils risquent très gros dans cette affaire qui a occasionné la mort de 09 personnes dont 02 policiers.

On en sait désormais un peu plus sur les chefs d’accusation portés contre Mesmin Kpodekon, gourou de la secte « Azzaël Awouignan » et ses co-accusés. Selon les informations de Frissons radio, les mis en cause sont poursuivis pour viol sur mineur, terrorisme, assassinat, non dénonciation de crime et recel de criminels. « Pasteur Awouignan » et ses fidèles sont pris pour les responsables des violences survenues à Monkpa le samedi 29 janvier 2022.

Selon les précisions de la police, tout est parti de la plainte d’une femme enceinte, victime de violences de la part des fidèles de « Azzaël ». « Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par quinze (15) fidèles de ladite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d’infractions à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la Police, ils ont refusé de répondre auxdites convocations », a déclaré Soumaïla Yaya.

09 morts dont 02 policiers

Des policiers se sont déplacés dans les locaux de la secte pour rencontrer les responsables, mais ils ont été confrontés à une violente attaque perpétrée par les adeptes de « pasteur Awouignan ». Deux des leurs ont été enlevés et tués dans la brousse. « Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C’est alors qu’ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné la mort de six (06) personnes », a expliqué le Directeur général de la police républicaine.

Le dernier bilan présenté sur cet affrontement fait état de 09 morts dont 02 policiers et la fille de Mesmin Kpodekon. Les mis en cause sont actuellement en détention provisoire en attendant leur jugement.