Bénin : actualisation des postes vacants d’enseignants pour la rentrée 2026-2027

Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a invité les Directeurs Départementaux à mettre à jour les listes des postes vacants d’enseignants dans le cadre des travaux de mutations nationales pour la rentrée scolaire 2026-2027. Les documents actualisés doivent être transmis par voie électronique au plus tard le 16 avril 2026.

Dans une correspondance datée du 14 avril 2026, le Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a adressé une note aux Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire. Le document s’inscrit dans le cadre des préparatifs des mutations pour la rentrée scolaire à venir. Il précise que : « Dans le cadre de la poursuite des travaux des mutations nationales pour la rentrée scolaire 2026-2027, vous êtes invités à bien vouloir actualiser les listes des postes vacants qui vous sont transmises par voix électronique par la présente lettre « .

Le ministère demande également aux structures déconcentrées de prendre en compte les postes initialement omis. À cet effet, il est indiqué que « les DDEMP qui, lors de la première élaboration des postes vacants, n’avaient pas pris en compte les postes déclarés vacants par les enseignants demandeurs de mutations, sont priés d’intégrer lesdits postes au cours de cette phase d’actualisation « .

Par ailleurs, la note renseigne que » les Listes actualisées des postes vacants sont attendues par mail aux adresses suivantes : oessoun@gouv.bj et maazoua@gouv.bj le jeudi 16 avril 2026 au plus tard« . Enfin, le document que « Lesdits postes vacants ne doivent faire l’objet d’aucune publication sur les réseaux sociaux« .