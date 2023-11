Bénin: accusé d’avoir tué sa sœur, le tribunal de Lokossa acquitte le prévenu

- Publicité-

Accusé d’avoir été à l’origine de la mort de sa sœur, un jeune homme qui a comparu devant le tribunal de Lokossa le jeudi 2 Novembre 2023, a été acquitté au bénéfice du doute.

Les faits de la cause se sont produits en Juillet 2020 dans la localité de Kpinnou, un arrondissement de la Commune d’Athiémé. Au cœur d’un conflit familiale, l’accusé et sa grand-sœur ont eu de violentes altercations et se sont donnés des coups. Le soir de la bagarre, la jeune dame passe de vie à trépas. La police informée de l’affaire a interpellé le jeune frère qui a été déposé en prison avec leur maman poursuivie pour complicité de coups mortels.

Devant le tribunal de Lokossa jeudi, de nouvelles pièces ont été ajoutées au dossier faisant écarter le chef d’accusation de départ. En effet, la victime ne serait pas morte des coups reçus de son frère. La victime avait en effet le ventre gonflé ce qui militait pour une thèse d’empoisonnement.

Dans ses réquisitions, le ministère public a demandé au tribunal la relaxe des deux accusés dans le dossier au bénéfice du doute. Dans sa décision, le tribunal de Lokossa est allé dans le sens du ministère public. Les deux prévenus sont acquittés au bénéfice du doute.