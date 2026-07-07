Bénin : Abdoulaye Bio Tchané pressenti pour présider le Conseil économique et social

Après la désignation des membres de la nouvelle mandature du Conseil économique et social (CES), les regards se tournent désormais vers le choix du futur président de l’institution. Si aucune décision officielle n’a encore été annoncée, plusieurs sources évoquent le nom d’Abdoulaye Bio Tchané, ancien ministre d’État, parmi les favoris pour succéder à Conrad Gbaguidi.

Le Conseil économique et social (CES) s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après la désignation, le 1er juillet dernier, des membres appelés à siéger au sein de l’institution, l’attention se porte désormais sur l’identité de celui qui en assurera la présidence pour la nouvelle mandature.

À ce stade, aucune annonce officielle n’a été faite. Toutefois, plusieurs sources concordantes indiquent qu’Abdoulaye Bio Tchané figure parmi les personnalités pressenties pour prendre les rênes du CES. L’ ancien ministre d’État a été désigné membre de l’institution au niveau national par le président de la République, un choix qui alimente les spéculations autour de sa possible accession à la présidence.

Économiste de formation, Abdoulaye Bio Tchané dispose d’une longue expérience dans l’administration publique et les institutions financières internationales. Au cours des 10 dernières années, il a occupé la fonction de ministre chargé du plan et du développement où il s’est notamment illustré dans la conduite des politiques économiques et de développement.

Sa désignation éventuelle interviendrait dans un contexte particulier, marqué par la réforme du Conseil économique et social. Adoptée par la loi n° 2024-26 du 17 juillet 2024, cette réforme a profondément réorganisé l’institution en élargissant ses missions et en renforçant son ancrage territorial afin de la rapprocher davantage des préoccupations des populations.

Le nouveau CES est notamment appelé à formuler des avis et recommandations sur les questions économiques, sociales, culturelles et environnementales. Il est également invité à contribuer aux réflexions sur le coût de la vie, la promotion de la production nationale, la cohésion sociale ainsi que la prévention des conflits.

Si le nom d’Abdoulaye Bio Tchané revient avec insistance, il faudra toutefois attendre les prochaines étapes du processus de mise en place des organes dirigeants pour connaître officiellement le successeur de Conrad Gbaguidi à la tête du Conseil économique et social.