Bénin: Abdel-Kader Gbadamassi nommé dans une organisation sous-régionale

L’ancien député Abdel-Kader Gbadamassi représentera le Bénin au sein du Conseil de l’Entente, une organisation sous-régionale regroupant le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et la Côte d’Ivoire. Il a été promu à ce poste il y a environ deux mois, selon les informations de Matin Libre.

Après les députés Sèdami Mèdégan Fagla, Hyppolite Hazoumè, Gildas Agonkan et Mathieu Adjovi, le président Patrice Talon vient de promouvoir un autre député de la huitième législature. Cette fois-ci, c’est sur Abdel-Kader Gbadamassi que le chef de l’Etat a porté son choix. Il représentera désormais le Bénin au Conseil de l’Entente.

Il est à souligner que le Conseil de l’Entente a pour objectifs d’assurer la paix, la sécurité et la stabilité des États membres. Cette organisation sous-régionale œuvre également à la promotion d’une intégration politique et culturelle plus étroite et dynamique entre les pays, basée sur la fraternité et la solidarité, ainsi qu’à la promotion de l’intégration économique sous-régionale et du bien-être des populations.

Pour rappel, Sèdami Mèdégan a été promue à la tête de l’Institut parlementaire du Bénin (IPAB), tandis que les trois autres ont respectivement été nommés chargé de mission du président de l’Assemblée nationale, ambassadeur du Bénin près la République du Niger et conseiller à la Cour constitutionnelle.