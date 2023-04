Benin : à peine installé, Yvon Détchénou interpellé sur le dernier courrier de Aïvo

- Publicité-

L’avocat Yvon Détchénou a pris mardi 18 Avril les rênes du ministère de la justice et de la législation avec l’ambition de réformer ce secteur. Pour réussir ce défi, l’un des avocats du professeur Joël Aïvo l’invite à reprendre le dernier courrier du constitutionnaliste qui pourrait lui servir de feuille de route.

A peine investi dans ses nouvelles missions, le nouveau ministre de la justice et de la législation est interpellé par plusieurs dossiers. Profitant du changement intervenu au niveau du ministère de la justice, Ousman Fatiou, l’un des avocats du professeur Joël Aïvo attire son attention sur le dernier courrier adressé par le constitutionnaliste au ministre Séverin Quenum.

Dans son appel, le défenseur de la veuve et de l’orphelin invite le jeune ministre de la justice à défendre le droit avec foi et conviction. « J’espère qu’il aura les moyens politiques surtout de poursuivre son dévouement pour notre justice« , a souligné Me Ousman Fatiou.

Prenant le nouveau ministre aux mots, Me Ousman Fatiou l’invite, s’il veut vraiment développer le secteur justice, à s’approprier du courrier que le constitutionnaliste Joël Aïvo a adressé à son prédécesseur.

Pour l’avocat, dans ce courrier, Joël Aïvo a tracé les grandes pistes permettant à la justice de retrouver ses lettres de noblesse. Nommé le lundi 17 Avri2023 en emplacement de Séverin Quenum, Yvon Détchénou, nouveau ministre de la justice et de la législation saura certainement explorer les pistes présentées par le constitutionnaliste dans son courrier pour la renaissance de la maison justice.