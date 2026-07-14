Bénin : à l’Université de Parakou, aucun admis en Licence 2 de Lettres modernes à la session normale

L’Université de Parakou enregistre un nouveau résultat qui interpelle. En deuxième année de Lettres modernes, aucun étudiant n’a validé les unités d’enseignement nécessaires pour accéder à la Licence 3 à l’issue de la session normale. Les candidats auront toutefois une nouvelle possibilité lors des épreuves de rattrapage.

Les résultats de la session normale des examens des semestres 3 et 4 en deuxième année de Lettres modernes à l’Université de Parakou sont sans appel. Selon Nagueze, aucun étudiant n’a obtenu la validation des douze unités d’enseignement exigées pour être admis en Licence 3.

Publié le 13 juillet, le relevé des résultats fait ainsi apparaître un taux de réussite de 0 %. Une situation qui a rapidement alimenté les débats sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes évoquent des difficultés liées au niveau des étudiants, tandis que d’autres pointent du doigt la nature des évaluations ou encore les exigences académiques du département.

Pour autant, cette contre-performance ne met pas définitivement fin au parcours des étudiants concernés. Conformément aux règles de l’université, ils pourront se présenter à la session de rattrapage, qui leur offre une nouvelle occasion de valider les unités d’enseignement manquantes et de poursuivre leur cursus.

Cet épisode s’inscrit dans un contexte où les résultats de certaines filières de l’Université de Parakou suscitent régulièrement des commentaires. L’année précédente, la Faculté de droit avait déjà enregistré un taux de réussite particulièrement faible : seuls six étudiants avaient été déclarés admis sur environ 2 500 candidats lors de la session concernée.

Ces nouveaux résultats relancent le débat sur les performances académiques au sein de l’établissement, même si l’issue définitive de l’année universitaire dépendra des résultats de la session de rattrapage.