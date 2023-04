Bénin – 9e législature: le 1er rapport de Louis Vlavonou adopté

- Publicité-

Les députés de la 9e législature ont examiné et adopté ce jeudi 27 avril 2023, le premier rapport (12 février au 26 avril) d’activité du président Luis Vlavonou.

Le président du parlement a présenté ce jeudi, son premier rapport d’activité pour le compte de la 9e législature. Après la présentation, le rapport est passé à la phase critique avant le vote d’adoption. Sans surprise, les députés du parti Les Démocrates n’ont pas été tendres avec le rapport de Louis Vlavonou, et cela s’est fait d’ailleurs sentir dans le vote.

Au moment d’adopter le rapport, 81 députés ont voté pour, contre 27 voix défavorables. A voir le décompte, on peut aisément deviner que les parlementaires de la mouvance ont tous voté pour et que les opposants se sont faits remarquer par un « non » massif.

Il faut rappeler que la présentation de rapport par le président de l’Assemblée nationale répond aux dispositions de l’article 21 du Règlement intérieur du parlement qui l’exigent : « Le président de l’Assemblée nationale doit rendre compte à l’Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion, et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. A cet effet, le président doit au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur ses activités et sa gestion. L’Assemblée en délibère et, soit prend acte de ce rapport, soit demande au président de lui fournir toutes explications et justifications qu’elle estime nécessaires. Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres ».