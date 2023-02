Bénin – 9e législature: démission d’Abdoulaye Bio Tchané et Samou Adambi

Elus sur la liste du parti Bloc Républicain, le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané et Samou Adambi, ministre de l’eau et des mines ne siégeront pas pour le compte de la 9e législature. Aux dernières nouvelles, ils ont choisi de rester dans le gouvernement.

Abdoulaye Bio Tchané et Samou Seidou Adambi cèdent leurs sièges à leurs suppléants à l’Assemblée nationale. Ces deux élus du Bloc Républicain n’ont même pas attendu l’installation de la 9e législature pour faire leur choix. Selon Le Matinal, « ils ont déposé leur démission au secrétariat administratif de l’institution parlementaire ce vendredi 10 février ». La même source a précisé que « les lettres ont été transmises par le député Assan Seibou ».

Ainsi, en lieu et place d’Abdoulaye Bio Tchané et de Samou Seidou Adambi, Assan Seibou et Charles Toko, suppléants des démissionnaires qui vont siéger.

Il reste encore trois ministres élus qui n’ont pas encore donné leur position. Il s’agit de Jean-Michel Abimbola (ministre du tourisme, de la culture et des arts) ; Salimane Karimou (ministre des Enseignements maternel et primaire) ; Hervé Hêhomey (ministre des infrastructures et des transports).