Bénin: 76 accords de financement ratifiés en 5 ans pour plus de 2000 Milliards

Cette semaine, l’Hémicycle a accueilli le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou, pour un examen approfondi des différentes conventions de financement soumises à ratification parlementaire.

Selon le ministre Détchénou, intervenant en réponse à une question orale avec débat initiée par l’honorable Woroucoubou Habibou et soutenue par 16 de ses pairs, pas moins de 76 conventions de financement ont été présentées pour ratification, toutes officiellement ratifiées. Il a dévoilé un montant cumulé estimé à 2.011.942.242.477 F CFA pour ces accords, s’étalant de novembre 2019 à avril 2023. Ces fonds ont été dédiés au financement de divers projets de développement au Bénin, chaque accord faisant l’objet d’un compte rendu régulier à l’Assemblée nationale.

Toutefois, l’insatisfaction a été exprimée par l’auteur de la question et ses pairs concernant les réponses fournies par le ministre. Ils ont critiqué la politique d’endettement jugée excessive, craignant que celle-ci n’entrave l’avenir des générations futures. De plus, ils ont dénoncé une restriction des prérogatives de la représentation nationale en termes de contrôle de l’action gouvernementale.

En opposition, les députés des groupes parlementaires Union Progressiste, le Renouveau, et le Bloc Républicain ont salué l’efficacité du gouvernement du Président Talon à mobiliser rapidement une telle somme. Ils ont rappelé l’importance de contextualiser cette mobilisation de fonds dans l’historique du pays et conformément à la Constitution béninoise. Ils ont encouragé leurs collègues à embrasser le progrès et à se concentrer sur le développement actuel du pays.

- Publicité-

L’Assemblée Nationale a ainsi été le théâtre de débats intenses, opposant des perspectives divergentes sur la mobilisation de fonds pour le développement du Bénin, mettant en lumière la nécessaire compréhension du contexte historique et constitutionnel dans cette dynamique de progrès.