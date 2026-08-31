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Bénin: 75 % des citoyens réclament la neutralité politique des chefs traditionnels, selon une enquête Afrobarometer

Une étude réalisée par Afrobarometer à travers l’Innovante Recherche en Économie et Gouvernance (IREG), et publiée le 10 août 2026, met en lumière les attentes des citoyens béninois vis-à-vis des autorités coutumières.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: 75 % des citoyens réclament la neutralité politique des chefs traditionnels, selon une enquête Afrobarometer
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Menée auprès de 1 200 adultes entre fin janvier et début février 2024, l’enquête révèle qu’une écrasante majorité soit trois Béninois sur quatre (75 %) estime que les chefs traditionnels doivent observer une stricte neutralité politique et laisser les électeurs décider librement de leur vote.

​L’étude met toutefois en évidence le rôle central de la chefferie au niveau communautaire. Une nette majorité des sondés (60 %) souhaite un renforcement de leur influence sur la gouvernance locale, tandis que 54 % considèrent que ces leaders consolident la démocratie béninoise.

De plus, 62 % des enquêtés estiment que les chefs traditionnels œuvrent prioritairement pour le bien-être de leurs populations, contre 26 % qui perçoivent une défense d’intérêts personnels.

​Sur le plan institutionnel, le rapport rappelle l’adoption de la loi n° 2025-09 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle, texte qui consacre 90 chefferies sur le territoire national.

Bien que leurs prérogatives soient désormais d’ordre symbolique et consultatif, les garants de la tradition conservent un poids déterminant dans la cohésion sociale et la stabilité locale.

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