Bénin: 66 candidats retenus pour un recrutement complémentaire de gardes forestiers

Soixante-six candidats vont composer en fin de semaine dans le cadre d’un recrutement complémentaire de gardes forestiers.

Le gouvernement du Bénin, par l’intermédiaire du ministère du Cadre de vie, a lancé un concours de recrutement complémentaire pour vingt-et-un (21) gardes forestiers. Cette action vise à renforcer les effectifs de gardes forestiers dans le pays, afin de préserver et protéger nos précieuses ressources naturelles.

C’est une mesure essentielle dans la lutte contre la déforestation et la préservation de la biodiversité. Le processus de sélection permettra de choisir les candidats les plus qualifiés et engagés, prêts à relever les défis de la conservation de nos forêts. Ce recrutement complémentaire démontre l’engagement du gouvernement envers la préservation de notre environnement et la gestion durable de nos ressources forestières.

Lancé le 28 novembre 2023, ce concours de recrutement complémentaire de 21 gardes forestiers va débuter par les épreuves sportives. Cette première étape du concours de recrutement est prévue pour le vendredi 8 décembre 2023 à 7 heures. Deux centres de composition ont été choisis pour cette phase. Il s’agit du Lycée Mathieu Bouké de Parakou et du Lycée technique de l’Amitié sino-béninoise d’Abomey-Calavi.

Pour cette phase complémentaire, soixante-six (66) candidats sont sélectionnés sous réserve des vérifications après l’examen de leurs dossiers de candidature. Trente-cinq (35) auront la chance de composer à Abomey-Calavi, tandis que Parakou accueillera trente-et-un (31) candidats. Après cette phase sportive, les candidats auront l’opportunité de dévoiler leurs aptitudes lors des épreuves écrites qui auront lieu le samedi 9 décembre 2023. Il importe de rappeler que pour la précédente phase, cent cinq (105) fonctionnaires des Eaux, forêts et chasse ont été recrutés.

Liste des 66 candidats

Centre d’Abomey-Calavi:

1 KPOHAZOUNDE Houévo Romaine 2 LISSANOU Bidossessi Elwine 3 YOVOGAN Jubilée 4 KPADONOU Sedo Justine 5 SINGBO Malikatou 6 NOUDOGBESSI Christiane 7 SEWLAN Doria 8 ZOGLOBOSSOU Sètonde Georgia Mirabelle 9 HOUNDJO Roberte 10 DENOU Judith 11 GNANSOUNOU Aïssimin B.Solange 12 TOGNIGBAN Pélagie 13 LALY Astride Mahugnon 14 DJOHOZIN Aïchatou Estelle 15 AKOTONOU Omonlayo Jean De Dieu 16 DAHOUE Amos Israël 17 SAGBO Serge Sènouwa 18 SEHOUE Hermann Geordy 19 ADJAGBA Mouléro Olouwatobie Stéphane 20 AKOSSOU Jacques 21 SEHONOU Eugene 22 ATCHOUKE Brice Kuessi Enock 23 SAGBO Paul 24 SAMADAKOHO Esckyl 25 YEHEZEKOCOLO Josué 26 DAH-ALLIDJI Tagnon Ancelme 27 HOUETOGNON Thim Octave Junior 28 ASSOGBA Méchack Sèdjro 29 RAFIOU Irichad Akambi 30 KEKE Hervé 31 AGNAMEY Kelly André Agossou 32 DJOSSOU Géoffroy 33 GBENONCHI N’tchiagnon Rock 34 YEHEZEKOCOLO Caleb 35 TCHEWLE Codjo Florentin

Centre de Parakou

Nom Prénoms 1 MAMAN SANNI Nadia 2 ISSA Koubouratou 3 BIO SANDA Nabiratou 4 SOUNON OROU Odette 5 HOUNSOU Mahuna Rosemonde 6 OLODO Itounou Kokpin Christine 7 VITCHOEDO Fifamè Muriel 8 HOUNGUEVOU Jawou Marcelline 9 KAKPO Fatima 10 GUERA Sonhan 11 SANNI Pkêma Moustapha 12 LOMAVO Petro Moreno 13 BABOGOU Issefi 14 ATTINGBETON Judicael Madoché 15 IBOURAIMAYESSOUFOU Moubarack 16 MORA CHABI Koto Saka Nassirou 17 OROU YOROU Bio 18 ZANNOU Josias Nouatin Kammanko 19 ISSA Charifou 20 KOSSI Ayodélé Samuel 21 SOTOUMA Roland Félix Kadoukpè Sotirè 22 METOEVI Dossou Abib 23 ADEGBOLA Olouwafèmi Eularion 24 ADAHA Sègla Arcadius 25 DJEGUI Ogouchina Ghislain 26 HOUETON Salomon 27 BASSABI Fidèle 28 ALLAGBE Marc 29 BAH Hilaire 30 TCHEMAGNON Bienvenire 31 KINTOHOU Koffi Simon Jude