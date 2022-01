Bénin: 6 individus en prison pour arnaque à la crypto-monnaie

Les mis en cause ont été interpellés par l’Office Central de la Répression de la Cybercriminalité (OCRC), qui s’est chargé de les présenter au PS de la Criet. Ils étaient huit (08) au départ, et six (06) ont été mis sous mandat de dépôt, en attendant leur procès.

Le procureur spécial (PS) de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a placé en détention provisoire 06 présumés cybercriminels. Ils sont poursuivis pour escroquerie en ligne à travers l’arnaque à la crypto-monnaie, le maraboutage et les prêts fictifs.

Six (06) personnes ont été déposées en cellule à la prison civile d’Akpro-Missérété ce mercredi 19 janvier 2022. Ils sont accusés d’arnaque à la crypto-monnaie, maraboutage et autres.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.