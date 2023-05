Benin: 6 blessés graves dans un accident de la route à Calavi 

- Publicité-

Un conducteur de camion transportant du ciment a perdu le contrôle de son volant et a occasionné un accident à Abomey Calavi. L’incident a eu lieu jeudi 25 mai au carrefour du cimetière PK14 à Abomey Calavi.

Six personnes ont été gravement blessées dans un accident de la route au niveau du cimetière PK14, arrondissement de Godomey, Commune d’Abomey Calavi. L’accident a été occasionné par un camion.

Selon les informations, le conducteur du camion a perdu le contrôle du véhicule et a foncé sur un mini bus et 5 motocyclistes. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine; mais 5 personnes ont été blessées et transportées au soin.

