Bénin: 4 agents de la police républicaine recherchés par la hiérarchie

Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya a lancé un avis de recherche contre quatre officiers de police pour abandon de poste.

Quatre officiers de police sont recherchés par la hiérarchie pour abandon de poste. C’est par un avis de recherche signé du directeur général de la police républicaine, que les différentes unités sont instruites sur ces cas d’abandon de poste.

Le premier officier de police est un aviateur de 2ème classe qui avait bénéficié d’une évacuation sanitaire à l’hôpital avienne de Paris et depuis n’est plus retourné à son poste. Le second fonctionnaire est un agent de police de première classe qui a quitté son poste depuis le lundi 07 novembre 2022 et qui jusque-là n’a plus fait signe de vie.

Le troisième agent recherché par la hiérarchie policière est un officier de première classe en service au commissariat de l’arrondissement de Sonsoro. Ce dernier n’a pas repris service suite à un repos sanitaire de 72 heures qui a pris fin le samedi 22 octobre 2022. Le dernier agent est un Brigadier-chef de Police en service au commissariat de l’arrondissement de Natitingou qui a quitté son poste sans autorisation.

A l’encontre de ces quatre agents de la police républicaine, le directeur général a instruit les unités sur toute l’étendue du territoire national pour retrouver ces quatre officiers de police et de rendre compte en cas de recherches infructueuses.