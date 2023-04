Bénin – 3e mandat pour Talon: Jacques Migan réplique à la polémique sur ses propos

- Publicité-

Mis en cause dans un recours déposé à la Cour constitutionnelle sur l’éventualité d’un 3e mandat pour le président Patrice Talon, Jacques Migan a répondu aux sages en reprécisant ses propos incriminés.

Accusé d’avoir méconnu la Constitution et suscité sa remise en cause sur le mandat présidentiel, Jacques Migan s’est défendu. Dans un document transmis à la Cour et rapporté par Libre Express, l’avocat a indiqué que ses propos tenus sur ESAE TV, par rapport au 3e mandat, ont été tronqués.

Il ne se reconnaît donc pas dans les accusations contenues dans la requête de sieur Armand Bognon. Jacques Migan dit n’avoir jamais appelé et défendu la remise en cause de la loi fondamentale actuellement en vigueur. En revenant sur ses propos tenus lors de l’émission, il dit avoir déclaré que « monsieur Patrice Talon en 2026 n’aura pas 70 ans à la prise de fonction, donc il peut être candidat conformément à l’article 44, mais que le même article 44 l’en empêche parcequ’il aura déjà fait deux mandats successifs ».

Mieux, Jacques Migan rappelle qu’il n’est titulaire d’aucune charge et n’exerce aucune fonction pour lesquelles, ses agissements, sans révision de la Constitution, remettraient en cause les dispositions visées. Il a donc conclu que ses propos ne violent pas la Constitution.

Pour rappel, la Constitution béninoise a formellement indiqué que le mandat présidentiel est de 05 ans, renouvelable une seule fois. Mieux, lors de la dernière révision constitutionnelle, le législateur a ajouté que : « En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République », article 42 nouveau.