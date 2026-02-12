Bénin : 38 travailleuses de s3xe arrêtées lors d’une opération policière à Godomey

La Police républicaine a mené une opération spéciale de sécurité dans la nuit du 11 février 2026 à Godomey. Au cours de cette intervention, 38 travailleuses de sexe ont été interpellées parmi 63 personnes arrêtées au total.

Selon les informations rendues publiques, ces arrestations ont été effectuées dans le cadre de contrôles visant des personnes considérées comme étant en situation irrégulière et présentes dans des zones identifiées par les forces de l'ordre comme sensibles.

L’opération a débuté par des descentes dans certains ghettos situés à Cococodji et Cocotomey. Quinze (15) individus y ont été interpellés. Par la suite, une patrouille nocturne organisée entre 23 heures et 6 heures du matin a permis l’arrestation de quarante-huit (48) autres personnes, dont les 38 travailleuses de sexe.

D’après la Police républicaine, les travailleuses de sexe interpellées ont été mises à la disposition de la Brigade des mœurs pour la suite de la procédure. Les autres personnes arrêtées feront l’objet d’enquêtes approfondies afin de vérifier leur situation et leurs activités.