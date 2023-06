Bénin: 30 ans de prison et interdiction de séjour requis contre un Burkinabè

La cour de répression des infractions criminelles et du terrorisme (CRIET) a condamné Mercredi 31 Mai 2023 un ressortissant Burkinabè à une peine de réclusion criminelle et interdiction de séjour au Bénin après sa sortie de prison.

Arrêté dans le Parc nationale de la Pendjari par les rangers en 2021 et poursuivi pour terrorisme, un ressortissant burkinabé de 27 ans vient d’être fixé sur son sort. A l’audience criminelle de ce mercredi 31 Mai après deux années passées en prison, le ressortissant burkinabé accusé d’appartenir à une organisation terroriste a été reconnu coupable et est condamné à une lourde peine. Lors de la première audience, les juges de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme s’étaient déclarés incompétents dans le dossier avant de le transmettre devant la commission d’instruction de la Criet.

À l’ouverture du procès ce mercredi 31 mai, le juge Guillaume Lally a évoqué les faits reprochés au jeune homme âgé de 27 ans. Selon les récits, il a été interpellé par des rangers dans le parc de la Pendjari en 2021. L’équipe en patrouille est en effet tombée sur un groupe de trois individus armés, à moto.

Durant les échanges de tirs, l’accusé a été blessé et capturé, mais ses deux partenaires ont réussi à s’échapper. L’équipe de rangers a pu récupérer deux armes de guerre, une radio de communication, 151 munitions, une lunette de tir, six chargeurs et deux motos.

Admis au soin à l’hôpital de Tanguiéta, le jeune burkinabé de 27 ans fut ensuite déposé en prison, poursuivi pour appartenance à un groupement terroristes. Devant la cour des céans, l’accusé qui a fait sa déposition dans une langue locale du Bénin a nié les faits à lui reprochés. Il affirme que les armes retrouvées en sa possession appartiennent à des amis, qui eux sont des membres d’un groupe terroriste. Il a tout de même reconnu faire du repérage de ressortissants blancs pour des projets de kidnapping.

Dans sa réquisition, le parquet spécial a requis une peine de 30 ans d’emprisonnement ferme contre le mise en cause. L’avocat de la défense a plaidé pour la clémence, mais la cour a confirmé la réquisition du parquet spécial et a condamné le prévenu à 30 ans de réclusion criminelle, avec une interdiction de séjour au Bénin après exécution de sa peine.

