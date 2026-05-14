Bénin: 3 jeunes échappent à un braquage à quelques mètres du camp militaire de Dassa-Zoumè

​L’insécurité sur les axes routiers du département des Collines suscite de nouvelles inquiétudes après une agression survenue dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai à quelques mètres du camp militaire de Dassa-Zoumè.

Selon les informations rapportées par Le Potentiel, trois jeunes circulant à moto ont été pris en chasse par deux autres motocyclettes transportant chacune deux individus. Les assaillants auraient tenté de provoquer la chute des victimes avant de les agresser violemment à coups de gourdins.

​L’intervention rapide des militaires d’un camp voisin, alertés par les cris des victimes, a permis d’interrompre l’attaque. Les agresseurs ont pris la fuite, parvenant toutefois à emporter un téléphone portable.

Blessées et sous le choc, les victimes ont été immédiatement conduites à l’infirmerie militaire pour y recevoir les soins nécessaires.

​D’après les témoignages recueillis, l’un des présumés agresseurs aurait été formellement identifié comme étant un éleveur connu dans la localité. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cet incident, qui ravive les préoccupations liées à la sécurité des usagers de la route dans cette région pendant la nuit.