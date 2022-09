Bénin: 22 personnes déposées dans un dossier d’établissement de carte grise à l’ANaTT

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a décerné un mandat de dépôt contre une vingtaine de personnes. Ces dernières seraient impliquées dans un dossier d’établissement frauduleux de carte grise de véhicule et de permis de conduire.

Vingt-deux (22) personnes dont 17 transitaires séjournent depuis quelques heures à la prison civile de Missérété. Auditionnées par le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ce dernier a décerné contre eux, un mandat de dépôt.

Selon les informations de « Le Potentiel », les mis en cause sont impliqués dans un dossier de d’établissement frauduleux de carte grise de véhicule et de permis de conduire, à l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT). L’affaire a éclaté le 31 Août dernier et 03 membres de ce réseau présumé de falsificateurs de carte grise de véhicule et de permis de conduire avaient été interpellés par la brigade économique et financière (BEF).

Les enquêtes policières ont conduit à l’arrestation de plusieurs autres personnes. Au total, 22 personnes sont actuellement poursuivies dans cette affaire. Selon le média, en dehors des 22 personnes placées en détention provisoire, d’autres personnes sont recherchées par la police. Il s’agit donc là d’un dossier de scandale financier qui n’a pas encore livré tous ses secrets.