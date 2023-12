Bénin: 2 femmes militantes du parti Les Démocrates invitées devant la CRIET

- Publicité-

L’activiste politique Nadine Okoumassoun et Souleymane Faty dit Miss Démocrate sont invitées ce mardi 12 Décembre 2023 par le président de la commission d’instruction de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Souleymane Faty (Miss Démocrate) et Nadine Okoumassoun ont été invitées le 12 décembre à 9h30 dans les locaux de la Cour de Répression des Crimes Économiques et du Terrorisme (Criet).

Dans les locaux de la juridiction spécialisée, les deux militantes du parti Les Démocrates vont rencontrer le président de la commission d’enquête.

L’invitation leur est parvenue par un appel téléphonique du secrétariat de la brigade criminelle. Aucun détail pour le moment sur la cause de l’invitation.

- Publicité-

Il faut rappeler que le 7 août 2021, Nadine Okoumassoun et plusieurs autres jeunes activistes politiques ont été inculpés et accusés de « faire partie d’une organisation qui préparait des actes de nature terroriste ». Déposée en prison, Nadine Okoumassoun recouvrera sa liberté des mois plus tard.