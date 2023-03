Benin : 2 blessés par balles dans un affrontement sanglant à Zogbodomey

Le lundi 27 Mars 2023, un affrontement sanglant entre agriculteurs et éleveurs a fait deux blessés graves à Zogbodomey, une Commune du département du Zou.

La Commune de Zogbodomey a enregistré lundi 27 Mars 2023, un énième cas d’affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Le drame est survenu dans un village de l’arrondissement d’Akiza.

Selon les informations tout est partie d’une vive dispute entre éleveurs et agriculteurs. A cours de la dispute, un éleveur a fait usage de son arme à feu de fabrication traditionnelle et a tiré à bout portant sur deux agriculteurs.

Les deux hommes grièvement blessés ont été transportés de toute urgence au centre hospitalier départemental du Zou pour être pris en charge. Il n’ y a heureusement pas eu cette fois-ci perte en vie humaine. Les affrontements sanglants entre éleveurs et agriculteurs sont devenus des faits quasi quotidiens dans certaines contrées du pays. Malgré les mesures légales et les séances de sensibilisation effectuées par des membres du gouvernement, le phénomène semble avoir la peau dure et le gouvernement doit changer de fusil d’épaule pour définitivement siffler la fin de la récréation.