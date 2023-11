Bénin: 18 SG et leurs organisations sanctionnés par la CGTB

- Publicité-

La Confédération Générale des Travailleurs du Bénin (CGTB) a suspendu 18 organisations syndicales affiliées à la confédération.

Dix huit secrétaires généraux et leurs organisations ne sont plus membres de la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin (CGTB). Ils ont été suspendus pour avoir porté atteinte à l’image et à la ligne politique de la CGTB.

La décision de leur suspension a été prise à travers une note en date du lundi 30 octobre 2023. Ladite note signée par Moudachirou Bachabi, en son article 5 indique que: « les intéressés et leurs organisations perdent leurs positions dans toutes les instances de la CGTB ainsi que dans les programmes et projets mis en œuvre par la CGTB et des partenaires. Par conséquent, il leur est interdit d’agir pour le compte et au nom de la CGTB« .

Point des organisations concernées par la sanction