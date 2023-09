Bénin: 163 postes ouverts sur la plateforme PSIE, 100 à 250 mille de salaires nets

- Advertisement -

Les postes sont actuellement ouverts sur la plateforme PSIE. La date limite pour postuler est fixée au 16 septembre 2023 à 17h30.

Nouvelles offres d’emploi disponibles sur PSIE pour le compte de plusieurs entreprises et dans plusieurs domaines d’activité. Sur les 198 postes, 35 concernent le génie énergétique où 20 conducteurs/conductrices d’appareils en industrie des énergies et 15 opérateurs/opératrices en salle de commande en énergie sont recherchés.

Pour postuler aux postes ouverts, rendez-vous sur le lien : https://psie.bj/postes-ouverts?fbclid=IwAR2FyX-onlp1iQRF-fHSF6sbjZD7kxxG56Yg-ikrnn_Le7hOJhQBk3–_pU

Pour rappel, le Bénin a mis en place le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) afin de lutter contre le chômage et de favoriser le développement économique du pays. Ce programme vise à offrir aux jeunes diplômés et aux personnes en situation de précarité des opportunités professionnelles et des formations adaptées à leurs besoins.

Dans le cadre de ce programme, des partenariats sont mis en place avec des entreprises locales et internationales afin d’offrir des stages professionnels et des emplois aux jeunes diplômés. Ces collaborations permettent aux participants de développer leurs compétences.

