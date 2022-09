Bénin: 10 jours après sa création, « l’UP-le Renouveau » obtient son récépissé définitif

« L’Union Progressiste le Renouveau » est désormais enregistré dans le registre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP). Le parti a obtenu son récépissé d’enregistrement définitif, a appris BENIN WEB TV ce vendredi 2 septembre 2022.

Seulement 10 jours après sa création, l’Union Progressiste le Renouveau a déjà obtenu son récépissé d’enregistrement définitif. Créé le dimanche 21 août dernier grâce à la fusion du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et l’Union Progressiste (UP), l’UP le Renouveau existe désormais légalement et peut convenablement mener ses activités en vue des élections législatives du 8 janvier 2023.

Depuis le vote et la promulgation de la nouvelle charte des partis politiques, l’UP le Renouveau est l’un des rares partis, sinon le seul, a obtenu en un temps record le précieux sésame. Faut-il le rappeler, le Ministre de l’Intérieur et de Sécurité Publique, Alassane Séïdou, chargé de délivrer le récépissé, est un membre actif du parti UP le Renouveau.