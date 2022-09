Bénin: 05 brigands arrêtés à Calavi, le chef gang Jimmy en cavale

Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 septembre 2022, les éléments de la police républicaine, en service au commissariat d’Akassato, ont interpellé cinq (05) individus. Ils sont accusés de vol et de recel de motos et plusieurs autres objets.

Alerté par le chef quartier de Misséssinto aux environs de 2 heures, les agents de police ont été informé de l’interpellation du nommé Ghislain A., en flagrant délit de vol de moto. De sources policières, l’intéressé se serait frauduleusement introduit dans la maison d’un colonel des Forces armées béninoises (Fab) pour voler une motocyclette de marque AHOUJUE 115.

Récupéré par les fonctionnaires de la police républicaine, le jeune homme de 22 ans est passé très vite aux aveux. Il a confié aux policiers qu’il est membre d’un réseau de malfaiteurs avec et qu’il venait d’être initié. Logiquement, il serait donc à ses premières opérations. Sur la base de ses déclarations et avec sa franche collaboration, Cosme L. (27 ans) et Dieudonné K. (27 ans), tous deux (02), membres du réseau, sont tombés dans les mains de la police.

Un électricien et un électronicien interpellés

Dans la foulée des arrestations, la police a également mis la main sur deux autres personnes citées. Il s’agit de Thibaut B. (35 ans) et Issac G. (20 ans), respectivement électronicien et électricien de profession. Le premier, résidant à Womey, est chargé de décoder les téléphones portables volés par la bande. Le second, quant à lui, s’occupe de l’alimentation électrique des motos volées.

Pour le moment, les forces de l’ordre n’ont pas encore pu mettre le grappin sur le nommé Jimmy Waidi, résidant à Tankpè et identifié comme le chef de la bande. Il est en cavale, et activement recherché.

Plusieurs motos et divers objets volés, retrouvés lors de la perquisition

La perquisition effectués aux domiciles des intéressés a permis à la police de récupérer au total six (06) motos volées. Des sacs à dos contenant tout genre de matériels de travail ( sécateurs clics, arraches clous, pinces, tenailles, fers fabriqués qui servent à défoncer les portes, etc) ; des pièces d’identité ; des documents administratifs et passeports d’autrui ; des effets à usage domestique, ont été retrouvés aux domicile des membres du réseau de malfaiteurs.

Quelques objets retrouvés lors de la perquisition

La police poursuit les enquêtes pour retrouver le chef de la bande et des receleurs repérés dans plusieurs localités du département de l’Atlantique.