Bénin: 04 griefs de l’UDBN contre le Bloc Républicain

A travers un courrier adressé au Secrétaire général national (SGN) du Bloc Républicain (BR) ce lundi 29 août, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) a mis définitivement met à sa collaboration avec le « cheval cabré ».

Après la suspension notifiée au SGN Abdoulaye Bio Tchané, l’UDBN vient de sceller définitivement le sort de son accord de mise ensemble avec le Bloc Républicain. Pour justifier cette décision, l’UDBN porte quatre (04) griefs contre son ex-allié.

Dans sa correspondance signée pour ordre, par le Bâtonnier Cyrille Yaovi Djikui, l’UDBN évoque :

l’absence totale d’initiative du BR pour un règlement responsable des points de désaccord soulevés par le Comité de suivi/UDBN ;

le matraquage médiatique dont a fait l’objet l’UDBN, après notification au SGN/BR de la lettre de suspension de l’accord de mise ensemble ;

la campagne de démobilisation et de débauchage des militants de l’UDBN par le BR ;

la volonté clairement affichée par le BR de ne pas œuvrer pour faire aboutir l’application effective de l’accord de mise ensemble.

Ces quatre points justifient, selon le parti, son retrait définitif de l’accord de mise ensemble.

L’UDBN n’a pas disparu dans le BR

Contrairement à l’idée véhiculée par le parti Bloc Républicain qui veut faire croire que le parti l’UDBN n’existe plus, Me Cyrille Djikui tient à clarifier que l’accord politique entre les deux partis politiques parle de mis ensemble et non d’adhésion ou de fusion.

Selon le premier vice-président du parti UDBN la mise ensemble de deux formations politiques ne signifie que l’une d’elle disparaît automatique. Cyrille Djikui conclut en affirmant que l’UDBN existe toujours comme entité politique à part entière car « aucune notification statutaire n’est portée dans le dossier UDBN ».