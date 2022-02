Bénin: 04 agents de police déserteurs activement recherchés par la hiérarchie

La désertion de fonctionnaires de police se poursuit au sein de la corporation. La direction de la police républicaine vient encore de lancer un avis de recherche contre quatre agents de police qui ont déserté leur poste.

Quatre fonctionnaires de police ont déserté leur poste et sont activement recherchés par leur hiérarchie. C’est à travers un avis de recherche par message radio de la direction générale de la police républicaine que les différentes unités de la police républicaine sont informées de ce nouveau cas de désertion au poste. Ainsi, les différentes unités de la police républicaine sont instruites aux fins de retrouver les déserteurs sur l’ensemble du territoire national et même en dehors du pays, notamment dans les pays voisins.

La désertion de poste au sein de la police républicaine est devenue un fait courant. En effet, depuis quelques mois, les cas d’avis de recherche d’agent de police républicaine sont devenus fréquents. La hiérarchie policière doit davantage poser le diagnostic afin de déterminer ce qui est à l’origine de cette situation.

Les derniers cas de désertion…

Par un avis de recherche émis le lundi 6 décembre 2021, le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya a alerté les différentes unités sur des cas de disparition. Deux agents de la police Républicaine respectivement en fonction au commissariat de premier arrondissement de Cotonou et au commissariat de Djakotomey ont quitté depuis un moment leur poste et n’ont plus donné signe de vie.

Le premier a quitté son unité depuis le 8 Novembre et n’a plus donné signe de vie. Le second s’est absenté à son poste depuis le 16 Novembre. Ces deux agents de la police Républicaine ont déserté leur unité policière sans autorisation de leur hiérarchie.

Au cours du même mois, deux autres fonctionnaires de la police Républicaine ont été recherchés par la hiérarchie policière pour abandon de poste. Ils ont respectivement quitté leur poste le 4 et le 20 Décembre 2021 et n’ont plus fait signe de vie.

Par ailleurs, le 10 Février 2021, le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya a émis un avis de recherche contre l’un de ses éléments qui a déserté son poste sans solliciter de permission. L’agent déserteur est en service à la direction départementale de la police Républicaine du Mono.