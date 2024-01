Bénin: 02 poseurs de bombes neutralisés au nord du pays

- Publicité-

L’armée béninoise a renforcé ses opérations contre le terrorisme dans la partie nord du pays. Selon les dernières informations, deux poseurs d’explosifs longtemps recherchés, ont été neutralisés par les forces armées béninoises sur la base des renseignements très fiables.

Equipements militaires, déploiements accélérés, le Bénin vent debout contre le terrorisme. L’opération Mirador, une des plus grandes et stratégiques offensives contre le terrorisme, se renforce progressivement avec l’arrivée de nouvelles recrues formées pour des missions spécifiques. Dans les coulisses, l’on apprend que le gouvernement s’est résolument engagé à en découdre avec le terrorisme sur toutes ses formes. Et cela, s’observe sur le terrain.

Selon RFI, deux poseurs de bombe ont été neutralisés par l’armée béninoise au nord du pays: « Le premier poseur d’engins explosifs a été neutralisé fin décembre dernier à Bako Maka, le second, le 18 janvier à Guéné, côté frontière Niger. Les deux poseurs de bombes étaient activement recherchés depuis la mort de deux soldats dont la moto a explosé sur un IED le 13 décembre dernier ».

Le Bénin a lancé depuis 2022 une grande opération contre les groupes armés dans la partie nord du pays, mais la collaboration avec les pays voisins, le Burkina Faso et le Niger, tarde à se concrétiser. Résultat : le Bénin a noué des accords bilatéraux et renforcé ses effectifs le long de ses frontières.

En terme de bilan, plusieurs dizaines de soldats et civils ont été tués dans des attaques terroristes. Les opérations de l’armée se sont aussi révélées très positives avec un nombre important de combattants terroristes neutralisés.