Benfica – Real Madrid : enjeux des barrages aller de la Ligue des Champions

La phase des barrages aller de la Ligue des champions de l’UEFA débute cette semaine avec huit rencontres au programme. Parmi elles, deux affrontements retiennent particulièrement l’attention dès le mardi : Benfica contre le Real Madrid, et Monaco face au Paris Saint-Germain.

La première journée proposera des confrontations de haut niveau. Benfica accueillera le Real à Lisbonne à 20h00 GMT dans un rendez-vous entre deux écuries aux grandes ambitions. Parallèlement, l’AS Monaco se mesurera au PSG dans un duel franco-français qui promet de la tension et des enjeux importants. D’autres rencontres prestigieuses, comme Galatasaray contre la Juventus ou Borussia Dortmund opposé à l’Atalanta, renforcent la densité du programme.

La deuxième vague de matchs, prévue le mercredi, mettra en lumière des formations parfois moins attendues mais capables de créer la surprise. Le Club Bruges affrontera l’Atlético de Madrid pendant que Newcastle se rendra à Qarabağ. Le pensionnaire norvégien Bodø/Glimt cherchera à contenir l’Inter Milan, et l’Olympiacos tentera de venir à bout d’un Bayer Leverkusen solide.

Programme des barrages aller

Mardi 17 février 2026 — Galatasaray vs Juventus — 17h45 GMT

Mardi 17 février 2026 — Benfica vs Real Madrid — 20h00 GMT

Mardi 17 février 2026 — AS Monaco vs PSG — 20h00 GMT

Mardi 17 février 2026 — Borussia Dortmund vs Atalanta — 20h00 GMT

Mercredi 18 février 2026 — Qarabağ vs Newcastle United — 17h45 GMT

Mercredi 18 février 2026 — Club Bruges vs Atlético de Madrid — 20h00 GMT

Mercredi 18 février 2026 — Bodø/Glimt vs Inter Milan — 17h45 GMT

Mercredi 18 février 2026 — Olympiakos vs Bayer Leverkusen — 20h00 GMT