Bénédiction des couples homosexuels: un prêtre nigérian défend le Pape François

Un prêtre catholique nigérian identifié comme étant le père Ugochukwu Ugwoke a défendu le Pape François après que le chef de l’Église catholique a donné l’autorisation de bénir les couples de même sexe.

Dans un document signé par le nouveau préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Mgr Victor Manuel Fernandez et publié en plusieurs langues ce lundi, le Pape François a donné son autorisation pour la bénédiction des couples homosexuels et des couples « en situation irrégulière ».

« Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage », est-il écrit dans le communiqué.

Dans un long texte sur son compte X (anciennement Twitter) et relayé par Punch Metro, le prêtre nigérian, Ugochukwu Ugwoke, a donné des éclaircissements sur ce document qui fait déjà polémique au sein même des fidèles de l’Eglise catholique. Tout en soutenant cette décision du Saint Père, l’Ecclésiaste a souligné que bien que le sujet du mariage homosexuel soit sensible, les lois et réglementations de l’Église catholique sont divisées en trois parties, ajoutant que le Pape François n’a touché qu’à celle qu’il peut modifier.

« Il y a eu beaucoup de confusion depuis la publication du document du Vatican « Fiducia supplicans » dans lequel le pape François disait que les prêtres peuvent bénir les couples de même sexe. La confusion est tout à fait prévisible et compréhensible car le sujet de l’union homosexuelle est sensible« , a commencé le prêtre dans son texte intitulé « LE PAPE FRANÇOIS A-T-IL CHANGÉ L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE SUR LE MARIAGE ? ».

«Mais voici le problème. Toutes les lois et réglementations de l’Église catholique peuvent être divisées en trois sortes : 1) celles que l’Église n’a pas le pouvoir de changer, n’a jamais changé et ne changera jamais ; 2) Celles qu’elle a le pouvoir de changer, mais qu’elle ne changera probablement jamais ; 3) Celles qu’elle peut changer, a changé et peut changer encore selon les circonstances d’une période de temps donnée« , a-t-il ajouté.

« Les mariages homosexuels sont un péché et ne peuvent jamais être approuvés » par l’Eglise catholique

S’exprimant sur le premier type de loi, il a déclaré qu’il existe deux types de lois que l’Église catholique ne peut pas modifier : les lois morales naturelles et la loi divine positive. « Dans le premier type de lois, il existe deux types de lois que l’Église catholique n’a pas le pouvoir de modifier ou d’altérer de quelque manière que ce soit, qu’elle n’a jamais changées et qu’elle ne changera jamais. Ce sont des lois morales naturelles et des lois divines positives », a expliqué l’Ecclésiaste.

« Un bon exemple de lois morales naturelles est l’enseignement de l’Église concernant le mariage en tant qu’union entre un homme et une femme. En tant que loi morale naturelle, cet enseignement est universel, immuable et immuable. Sur de telles lois, l’Église catholique, avec à sa tête le Pape, n’a d’autre autorité que celle de manifester avec quelle clarté elles ressortent de la nature humaine et de les réitérer jusqu’à la fin des temps. Elle ne considère pas que de telles questions soient susceptibles de changement/dispute ou soumises au vote d’une majorité du peuple, parce que Dieu a décidé ces choses une fois pour toutes dans l’acte de création« , poursuit-il.

Avant de conclure: « Donc, si vous pensez que la bénédiction des couples de même sexe conduira à l’approbation du mariage homosexuel par l’Église catholique, je tiens à vous dire que cela n’arrivera jamais sans que l’Église ne coure le risque de schisme. . Les mariages homosexuels sont un péché et ne peuvent jamais être approuvés. Mais alors que l’Église rejette l’union homosexuelle et la considère comme désordonnée, elle ne condamne pas les couples homosexuels« . La sortie d’Ugwoke a depuis suscité des réactions sur les réseaux sociaux.