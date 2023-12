Bellingham: « je déçois les fans du Real Madrid sur un aspect »

Élu Golden Boy 2023, Jude Bellingham a accordé une interview à Tuttosport, le média qui décerne cette récompense. A cette occasion, le milieu de terrain anglais a révélé le domaine dans lequel il déçoit les fans du Real Madrid.

Transféré du Borussia Dortmund au Real Madrid cet été pour 103 millions d’euros, Jude Bellingham est devenu en seulement quelques mois, le joueur le plus important de l’effectif de Carlo Ancelotti. En plus d’être omniprésent dans le jeu de son équipe, le jeune Anglais impressionne surtout par ses statistiques hors normes. L’ancien du BVB compte déjà 15 buts et 4 passes décisives en seulement 17 matches de la saison en cours.

Du même Pays:

Des performances qui lui ont valu de devenir le chouchou des supporters madrilènes. Pourtant, Bellingham, lui-même pense qu’il déçoit les fans sur un aspect. «Je sais que je déçois les fans sur un aspect… Je ne parle toujours pas espagnol. Désolé, mais je rencontre des obstacles inattendus avec ce langage. C’est dur pour moi, je l’avoue. Dans tous les cas, je promets un engagement maximum pour l’apprendre, c’est garanti» a ainsi lâché le Merengue, lors d’une interview avec Tuttosport.

Jude Bellingham montre ainsi son engagement envers le club et sa volonté de surmonter cet obstacle linguistique pour renforcer son statut non seulement en tant que joueur exceptionnel sur le terrain, mais aussi en tant que personnalité déterminée à s’adapter pleinement à sa nouvelle vie au Real Madrid.