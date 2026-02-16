Belhocini (CR Belouizdad) en tête des buteurs de la Coupe de la Confédération CAF

Au terme de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2025/26, Abdennour Belhocini se détache au classement des buteurs avec quatre réalisations, plaçant le joueur du CR Belouizdad en position dominante.

Au terme de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2025/26, Abdennour Belhocini se détache au classement des buteurs avec quatre réalisations, plaçant le joueur du CR Belouizdad en position dominante.

Juste derrière lui, une poignée d’attaquants se tiennent à un but : Beni Namboka (Maniema Union), Pomi Nzaou (AS Otoho), Soufian El Moudane (Olympic Safi) et Dramane Kamagate (USM Alger) ont chacun inscrit trois buts durant la phase de poules.

Plusieurs autres protagonistes ont trouvé le chemin des filets à deux reprises, ce qui maintient la course au titre de meilleur buteur indécise avant l’entrée en lice des rencontres à élimination directe.

Publicité

Perspectives pour les phases finales

Toutes les équipes évoquées ont décroché leur qualification pour la suite de la compétition, ce qui laisse leurs meilleurs éléments poursuivre la quête du classement des buteurs. Avec des pauses limitées entre les matches et des oppositions de plus en plus serrées, la hiérarchie actuelle pourrait évoluer rapidement.

Les éliminatoires offriront des occasions supplémentaires de marquer et de changer la donne : formes du moment, rotations d’effectif et tactiques des entraîneurs seront autant de facteurs susceptibles d’influer sur le palmarès individuel.

Au-delà du duel pour le soulier d’or, les prochains affrontements promettent du spectacle et possiblement des revirements imprévus, chaque but pouvant peser lourd dans la lutte pour les places et la dynamique des clubs engagés.