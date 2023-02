Belgique: un gardien décède après avoir arrêté un penalty

Arne Espeel, le gardien de l’équipe amateur de Winkel Sport B en Belgique, est décédé à l’âge de 25 ans suite à un malaise cardiaque après avoir stoppé un penalty.

Le monde du football amateur belge est en état de choc suite au décès tragique d’Arne Espeel, le gardien de but de Winkel Sport B. Lors d’un match contre Westrozebeke, il a arrêté un penalty en seconde période avant de s’effondrer à cause d’un malaise rapporte la presse locale. Les services d’urgence ont immédiatement pris en charge Arne, mais malheureusement il est décédé en route vers l’hôpital.

« Winkel Sport est en deuil très profond suite au décès soudain du gardien de but Arne Espeel. Nous souhaitons à la famille et aux amis d’Arne nos sincères condoléances dans cette lourde perte. Le football passe au second plan pendant un certain temps« , a réagi le club, dont l’équipe B est en deuxième division départementale, sur les réseaux sociaux.

Après ce terrible choc, l’arbitre a immédiatement arrêté le match. « On a du mal à croire ce qui s’est passé, la prise de conscience arrive petit à petit », a expliqué le capitaine Emiel Debusseré (25 ans), le cousin d’Arne Espeel.

D’après les premières informations disponibles, le portier de 25 ans n’avait aucun antécédent médical connut. Une autopsie aura d’ailleurs lieu ce lundi pour clarifier les causes précises de son décès.