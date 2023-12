Belgique: Thibaut Courtois renonce à l’Euro 2024

-Publicité-

Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, a donné de ses nouvelles, en convalescence après son opération des ligaments croisés de la jambe gauche. Et le portier madrilène a annoncé qu’il ne participera pas à l’Euro 2024, prévu du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne.

Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieur de la jambe gauche avant le début de la saison, Thibaut Courtois ne devrait pas rejouer avant la fin de l’exercice en cours. Opéré avec succès, le portier de 31 ans poursuit sa convalescence à Madrid, où il espère revenir à l’entrainement en avril-mai prochain. Ce qui lui donnerait assez de temps pour retrouver ses automatismes avant la phase finale de l’Euro 2024, prévu du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne.

Sauf que la Coupe d’Europe ne fait pas partie des plans de l’ancien gardien de Chelsea. Dans une interview accordée à Sporza, le Merengue a indiqué qu’il ne participera pas à la compétition avec la Belgique. Le joueur estime qu’il ne sera pas à 100% de ses capacités pour ce tournoi continental et préfère laisser sa place aux autres portiers de l’effectif belge. «En raison de ma blessure, il n’y aura de toute façon pas d’Euro 2024 pour moi», a d’abord lâché Courtois.

«Je préfère ne pas donner de date pour mon retour à la compétition. Je dois d’abord récupérer à 100 % de ma blessure. Si j’ai de la chance, je pourrai jouer un autre match en mai. Mais on ne peut jamais être prêt à 100 % pour un grand tournoi (…) Je pense qu’il est préférable d’apporter immédiatement cette clarté à l’équipe nationale. Je ne vais pas être dans le but à 80 %, alors que nous avons d’autres bons gardiens. Je mets mon honneur de côté et ne serai qu’un supporter supplémentaire en juin. J’espère qu’ils gagneront l’Euro 2024», a ajouté le gardien de but.

Une mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges qui seront privés d’un poids lourd pour ce tournoi qu’ils n’ont jamais remporté de toute leur histoire. La Belgique est logée dans le groupe E, avec la Slovaquie, la Roumanie et le vainqueur du barrage B (Israël, Bosnie, Ukraine, Islande).