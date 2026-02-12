Benin Web TV
Belgique : accord conclu pour former le nouvel exécutif régional bruxellois après 600 jours de crise

Jeudi à Bruxelles, les équipes de négociation sont parvenues à un compromis permettant la formation du prochain exécutif régional, après une crise politique d’une durée exceptionnelle qui a dépassé les 600 jours et entaché l’image internationale de la Belgique.

Ousmane Traoré Samba
Politique
En début de soirée, Georges-Louis Bouchez, à la tête du Mouvement réformateur (MR) — première force politique de la capitale — a annoncé l’accord lors d’une prise de parole devant les médias. Peu après, plusieurs autres responsables politiques ont confirmé la conclusion des discussions.

La future coalition rassemblera sept partis issus des sensibilités de gauche et de droite, un rassemblement conçu pour dépasser l’impasse et permettre la remise en marche des institutions régionales.

Ce pacte doit désormais ouvrir la voie à la répartition des portefeuilles et à la désignation des membres du gouvernement régional, étapes nécessaires pour traduire l’accord politique en action administrative.

La signature de cet accord marque une étape importante après un blocage long et conflictuel, et pourrait être perçue comme le début d’une période de stabilisation politique au niveau régional.

