Beauté : voici comment teindre vos cheveux avec du jus de betterave

Teindre vos cheveux est une façon amusante de pimenter votre look et de rafraîchir votre apparence, mais la plupart des teintures capillaires contiennent des produits chimiques agressifs et peuvent être dures pour vos cheveux. Vous pouvez alors utiliser la betterave pour donner à vos cheveux un éclat rougeâtre pour un moyen naturel de changer votre apparence. Si vous avez les cheveux blond clair ou brun, cela peut donner à vos cheveux une brillance rougeâtre ou rose, tandis que si vos cheveux sont plus foncés, cela peut leur donner une brillance plus violette qui n’est visible qu’au soleil.

Extraire le jus d’une grosse betterave dans un petit bol à mélanger;

Versez-y 3 cuillères à soupe d’huile de noix de coco (ou d’huile d’olive) fondue et fouettée. Bien mélanger les ingrédients avec une fourchette;

Mettez une paire de gants en plastique et appliquez le mélange sur vos cheveux.

Couvrez votre tête d’une pellicule plastique et attendez quelques heures.

Ensuite, rincez et lavez vos cheveux à l’eau tiède et revitalisez-les comme d’habitude.

Cependant, l’huile de coco n’est pas le seul remède naturel pour prolonger la durée de vie de la couleur des cheveux au jus de betterave. Vous pouvez aussi utiliser la carotte végétarienne, à la place de l’huile de coco et le résultat sera merveilleux. Mais si vous voulez avoir des avantages supplémentaires, ajoutez du jus de gingembre frais dans la recette. Et pour cause, le gingembre aide à la croissance des cheveux, contrôle les pellicules, c’est un revitalisant naturel, améliore la circulation sanguine et nourrit les cheveux avec des acides gras.

Réchauffez un peu le jus de betterave avant de l’appliquer sur vos cheveux, aide aussi à rendre les pigments actifs. Cela permettra également à votre chaleur corporelle de favoriser la mort de manière significative.

Si vous voulez que votre colorant pour jus de betterave dure plus longtemps, passez le temps de repos au soleil. Car la lumière du soleil aide le jus à mieux fonctionner sur les cheveux.

Pour donc éviter les taches sur votre peau et vos vêtements, appliquez de la vaseline sur vos oreilles et le long de la racine des cheveux, et portez également un vieux t-shirt.

L’effet sera différent en fonction de chaque type et couleur de cheveux. Sur les cheveux foncés (châtain clair, marron, noir …) il aura l’air plus foncé et plus violet, sur les cheveux clairs (blond, blond foncé) il sera moins violet, plus rose. Sur les cheveux blancs, ce sera rose.