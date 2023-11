Beauté: remède naturelle pour soulager la démangeaison du cuir chevelu

- Publicité-

Vous souffrez de démangeaisons au niveau de vos cuirs chevelu ? Eh oui, nous savons à quel point cela peut être inconfortable, gênant au quotidien et parfois même, devenir douloureux. Heureusement, il existe des solutions naturelles qui peuvent vous aider à soulager vos irritations.

Les démangeaisons du cuir chevelu sont une infection dont beaucoup de personnes souhaitent s’en débarrasser. En effet, l’envie difficilement contrôlable de se gratter le cuir chevelu est particulièrement frustrante or, si vous ne faites rien, le cuir chevelu finit par être de plus en plus irrité et inflammé.

Elles sont très souvent dues aux pellicules. Et ces pellicules qui démangent commencent par l’irritation du cuir chevelu qui, par réaction, stimule la nécessité d’évacuer rapidement la couche supérieure de l’épiderme. Cette infection procure des tiraillements et des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, qui devient friable et sec.

Pour apaiser les démangeaisons du cuir chevelu, c’est le vinaigre de cidre qui est utilisé depuis des siècles. Ce remède de grand-mère efficace offre des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antifongiques. Il peut donc aider à réduire les démangeaisons générées par un cuir chevelu sec. Vous pouvez le diluer dans de l’eau tiède et l’utiliser comme après-shampooing.