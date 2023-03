Beauté : recette pour avoir naturellement de longs cils bien épais

Dans la quête d’avoir de jolis, longs et épais cils, beaucoup de femmes font recours aux cils artificiels, connus plus sous le nom de « faux cils ». Or la pose de ces faux cils est nuisible pour la santé des yeux. Pour éviter un peu ces déconvenues, nous vous proposons une recette maison pour avoir de jolis cils bien épais.

Avoir de longs cils bien épais est le rêve de toutes les femmes. Heureusement, il est possible de stimuler leur croissance naturellement avec un sérum à base de romarin. Riche en antioxydant et en acide rosmarinique, cette plante favorise aussi la circulation sanguine et prévient la perte de cils. Voici alors comment s’y prendre.

Ingrédients :

1 petit bouquet de romarin

1/2 tasse d’eau

Préparation :

Dans une casserole :

Versez l’eau puis ajoutez-y le romarin.

Faites bouillir l’eau jusqu’à ce qu’elle change de couleur et que son niveau diminue de moitié. Cela prendra environ 6 à 7 minutes.

Une fois ce temps écoulé, éteignez la casserole et filtrez !

L’extrait de romarin est enfin prêt ! Vous pouvez suivre la méthode suivante pour le transformer en sérum de croissance pour vos cils :

Mettez 2 cuillères à café de gel d’aloe vera frais ou acheté en magasin dans un bol. Cette substance vous aidera à obtenir la consistance idéale pour votre sérum.

Ajoutez en douceur 1/4 de tasse d’extrait de romarin au gel d’aloe vera puis mélangez !

Versez ensuite le contenu d’une capsule de vitamine E dans le bol. Le sérum deviendra légèrement brillant.

Prenez ensuite un vieux flacon de mascara, lavez-le et séchez-le au soleil.

Versez le sérum dans le tube de mascara en utilisant un autre flacon au bouchon fin.

Une fois rempli, fermez la bouteille et conservez-la au réfrigérateur. A conserver pendant environ une semaine.

Il ne vous reste plus qu’à appliquer ce mélange de romarin et d’aloe vera sur vos cils tous les soirs avant d’aller au lit. Les résultats seront visibles au bout de 2 à 3 semaines d’utilisation. Vos cils auront le volume et la longueur souhaités !