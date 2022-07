Beauté : recette de masque de blanc d’œuf pour atténuer les rides

Souvent prisés à la cuisine, les œufs sont aussi importants et beaucoup plus utilisés d’ailleurs dans le domaine de la cosmétique. Nous vous proposons dans cet article, un masque à base de blanc d’œuf pour atténuer les rides au visage.

Le blanc d’œuf possède des vertus hydratantes et antibactériennes. Il aide à raffermir la peau et à resserrer ses pores. Très efficace pour tendre les traits du visage, il permet d’atténuer les rides et ridules pour un effet liftant visible. Le blanc d’œuf est également très apprécié pour nettoyer la peau ainsi que pour absorber les excès de sébum. Enfin, il est un très bon allié pour obtenir un teint plus net et lumineux.

Ce masque pour la peau pourrait réduire les ridules qui se forment autour des yeux et au coin des lèvres. De plus, il est hydratant et aiderait à minimiser l’affaissement.

Ingrédients

1 blanc d’œuf

1 cuillère à soupe de farine de blé

5 cuillères à café de miel

Préparation et mode d’emploi

Lavez-vous bien le visage avec de l’eau tiède et du savon neutre.

Dans un saladier, mélangez le blanc d’œuf, la farine et le miel jusqu’à former une pâte sableuse.

Répartissez uniformément la pâte sur le visage en insistant sur les zones ridées. Effectuez des mouvements circulaires pour exfolier.

Après 10 minutes, rincez à l’eau tiède.

Séchez doucement à l’aide d’une serviette.

Appliquez une crème hydratante.