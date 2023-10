Beauté : recette de banane et de moutarde pour favoriser une pousse rapide des cheveux

- Publicité-

Pour favoriser une bonne croissance capillaire, il est indispensable d’avoir un cuir chevelu et des longueurs en bonne santé. Et pour y arriver, il faut adopter des gestes simples au quotidien. Voici alors pour vous une recette de grand-mère à base de deux ingrédients que vous avez dans vos cuisines.

Avoir de beaux cheveux est le rêve des femmes. Cependant, ce n’est toujours pas le cas. En effet, agressés par la pollution, les produits chimiques et victimes de la fatigue générale du corps, les cheveux ont la vie dure. Parfois, ce sont simplement les ciseaux du coiffeur qui sont allés un peu trop loin.

Bref, nous aimerions toujours avoir nos cheveux plus longs qu’ils ne sont. Pas la peine, pour autant, de se ruer sur les produits miracles que nous annoncent les publicités. Maintes méthodes existent, naturelles, simples et économiques. Découvrez ici cette recette maison à base de banane et de moutarde, pour favoriser une croissance capillaire rapide.

Ingrédients :

2 bananes bien mûres ;

2 cuillères à café de moutarde bio.

Préparation et mode d’emploi :

écrasez ou mixez vos bananes ;

ajoutez la moutarde ;

mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse ;

répartissez la préparation raie par raie sur vos racines avec vos doigts ou à l’aide d’un pinceau ;

laissez agir une quinzaine de minutes (ce masque n’a pas besoin de plus de temps de pose contrairement à la plupart des masques) ;

rincez à l’eau tiède et procédez à votre routine cheveux habituelle.