Beauté : quel type d’argile utilisé selon votre peau ?

- Publicité-

L’argile est un produit d’exception pour la santé et la beauté grâce à ses nombreuses vertus. Cette roche était déjà employée dans l’Antiquité sous toutes ses formes, notamment pour soigner. Pour y voir plus clair, on a décrypté pour vous toutes les sortes d’argiles et leurs utilisations.

Alliée beauté incontournable de toutes les femmes, l’argile se trouve soit sous forme de masque déjà faits ou soit sous forme de poudre à mélanger dans de l’eau pour faire son propre masque à l’argile. Découvrez ici quel type d’argile, il faut utiliser selon votre peau.

L’argile verte

L’argile verte est idéale pour les peaux mixtes et grasses. Elle est riche en silice, magnésium, aluminium et chaux, ce qui lui confère des propriétés purifiantes, cicatrisantes et anti-inflammatoires. Elle peut combattre les pores dilatés, les boutons d’acné et réguler les excès de sébum.

L’argile rose

L’argile rose convient aux peaux sensibles, fragiles et réactives. Ce mélange d’argile rouge et blanche possède des vertus adoucissantes, purifiantes et apaisantes. Elle est également antioxydante et réparatrice, ce qui permet d’apaiser les rougeurs et d’améliorer l’éclat de la peau.

L’argile blanche

L’argile blanche, aussi connue sous le nom de kaolin, convient aux peaux sensibles et sèches. Elle est très douce et apaise les irritations tout en fortifiant la peau. Elle aide également à éliminer les toxines et les cellules mortes, revitalisant ainsi la peau.

L’argile jaune

L’argile jaune est recommandée pour les peaux matures. Elle possède des propriétés tonifiantes, purifiantes et régénérantes. Elle stimule la production de fer et de collagène, rafraîchit la peau et contribue à atténuer les taches de pigmentation.

- Publicité-

L’argile rouge

L’argile rouge est idéale pour les peaux ternes. Elle est riche en fer et en oligo-éléments, ce qui lui permet de stimuler le processus de régénération cellulaire. Elle purifie la peau en profondeur, calme les inflammations et réveille les teints gris.

L’argile violette

L’argile violette convient aux peaux sèches, déshydratées et sensibles. Faiblement concentrée en minéraux, mais riche en silice, elle purifie et apaise la peau tout en lui apportant de l’éclat. Elle est également très relaxante pour la peau et l’esprit.

En choisissant le type d’argile adapté à votre peau, vous pourrez profiter de ses bienfaits spécifiques et améliorer la santé et l’aspect de votre peau.