Beauté : le Beurre de Karité, un allié pour le soin du corps

L’utilisation du beurre de karité dans les cosmétiques n’est pas nouvelle ! Répandu en Afrique subsaharienne, cet ingrédient naturel est le secret de beauté des femmes africaines qui s’en servent dès le plus jeune âge pour hydrater et protéger la peau. C’est pourquoi nous faisons un zoom sur ses bienfaits pour la peau.

Le Beurre de Karité peut faire des merveilles sur votre peau. En effet, avec sa bonne teneur en vitamines E, A et en Phytostérols, le Beurre de Karité permet une régénération des cellules de l’épiderme et une profonde hydratation de votre peau. Voici ses différents bienfaits sur votre corps:

Il prévient les vergetures en préservant l’élasticité de la peau. Il permet aussi d’atténuer les petites vergetures que vous auriez déjà si vous l’appliquez régulièrement.

Brut, il permet d’accélérer la cicatrisation de votre peau grâce à ses esters résineux et à sa vitamine D. Prenez garde à bien le choisir brut et non raffiné pour qu’il garde bien ses propriétés cicatrisantes.

Il répare les peaux les plus malmenées. Sur les peaux irritées par les traitements, les peaux atopiques et celles qui ont tendance à souffrir d’eczéma ou de psoriasis, le beurre de karité constitue une très bonne prévention ! Cet hiver, n’hésitez pas à en appliquer sur les ailes de votre nez pour prévenir des petites irritations dues au froid.

Il atténue les rugosités et les crevasses de vos petits pieds ! Comme il est très émollient, il permet de venir à bout des rugosités même les plus tenaces ! N’hésitez pas à en appliquez généreusement sur vos petits pieds le soir. Puis massez, enfilez des petites chaussettes en coton et allez vous coucher. Douceur garantie au réveil.

C’est un excellent après soleil ! Il protège même un peu votre peau des UVs. Mais ne remplace pas une bonne protection solaire attention ! En revanche, appliqué régulièrement, et après une journée d’été passée dehors, il permet de réparer, nourrir, hydrater votre peau et de la protéger des effets du soleil.

Il apaise les courbatures et autres douleurs musculaires. Massez-le sur les zones endolories, et laissez ses effets anti-inflammatoires faire effet, tout simplement.