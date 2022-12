Beauté : l’astuce anti-âge de Meghan Markle

Beaucoup de célébrités arborent un teint parfait et paraissent plus jeune. Et pour cause, ces dernières font usage des astuces anti-âge. Découvrez donc celle de Meghan Markle dans cet article.

Meghan Markle fait partie de ces stars qui n’hésitent jamais à arborer un teint parfait et paraître plus jeune. Pour cela, elle pense à prendre soin de sa peau en utilisant des produits de qualité, mais aussi en lui administrant des soins réguliers.

Cependant, ce n’est pas son seul secret. En effet, l’épouse du Prince Harry utilise également le maquillage pour y parvenir. Voici donc, l’astuce de Meghan Markle pour paraître plus jeune et plus belle.

Les taches de rousseur sont le secret anti-âge de Meghan Markle

Meghan Markle mise tout sur ses fameuses taches de rousseur. Cela paraît anodin, mais ces dernières confèrent à la duchesse de Sussex, une seconde jeunesse. Pour cause, elles adoucissent les traits et permettent d’arborer un teint frais et unifié.