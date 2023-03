Beauté: effacez les rides de vos visages avec cet ingrédient spécial

La peau du visage est la plus fragile, la plus fine et la plus exposée aux UV et à la pollution. Pour éviter le vieillissement prématuré, de bonnes règles d’hygiène et de soins au quotidien sont nécessaires. Et pour le faire, il faut des ingrédients naturels. Découvrez cette recette de masque qui convient à tous les types de peaux et qui se compose essentiellement de graines de lin. Il est très efficace pour rajeunir les traits de votre visage grâce à son effet tenseur qui va réduire l’aspect des rides sur la peau.

Ce geste qu’on fait parfois machinalement peut sembler anodin, il est pourtant essentiel à la beauté de notre peau. Un nettoyage quotidien permet une peau nette et un joli grain de peau. Bien nettoyer son visage c’est trouver les bons gestes et produits adaptés à son type de peau, c’est nettoyer en profondeur sans agresser l’épiderme.

Grâce au masque aux graines de lin, votre visage retrouvera une apparence juvénile. Et pour réaliser cette recette anti-âge 100% naturelle, procurez-vous des graines de lin entières que vous broierez vous-même tous les trois jours (en fonction de la quantité souhaitée).

Pour garantir leur efficacité, les graines de lin doivent être fraîches. Et aussi conservez votre ingrédient dans un endroit frais, sombre et sec, à l’abri de toute source de chaleur.

Préparation et Mode d’emploi

Dans un bol, ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin, puis versez 85 ml d’eau chaude. Mélangez le tout et couvrez le bol d’un torchon. Laissez reposer jusqu’au soir.

Pour prendre soin de votre peau, vous n’utiliserez que l’eau qui a absorbé toutes les propriétés bénéfiques des graines de lin. Votre masque est maintenant prêt.

Les experts conseillent de préparer ce masque le matin et de l’utiliser le soir avant de dormir ou au réveil. Appliquez-le sur le visage et le cou à l’aide d’un coton. Prenez garde d’éviter le contact direct avec les yeux. Laissez l’eau sécher sur votre peau, puis répétez cette opération au moins 5 fois.

Après la cinquième application, hydratez votre visage avec une crème hydratante et évitez de vous maquiller pour laisser votre peau respirer.

Ce masque facial présente de nombreux avantages. Les graines de lin sont capables d’hydrater la peau, d’exfolier l’épiderme, de réduire visiblement les rides et de prévenir l’apparition de l’acné.