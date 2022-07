Beauté : découvrez pourquoi vous devez éviter de sécher votre visage avec une serviette

La plupart des gens utilisent une serviette pour sécher le visage ou pour essuyer la sueur après avoir fait du sport. Alors que ce geste peut porter préjudice à la santé. Nous vous présentons dans cet article, pourquoi il faut la bannir de ses habitudes.

Se laver le visage et le sécher avec une serviette sont deux des habitudes qui peuvent causer des dégâts à long terme, bien que cela semble tout à fait normal. C’est pourquoi il est conseillé d’abandonner cette habitude si vous voulez avoir une peau saine et hydratée.

Si le sujet des produits utilisés pour enlever le maquillage ou les impuretés de la peau est beaucoup plus abordé, les experts affirment qu’il est important de porter une attention particulière à la façon dont vous le séchez. Les spécialistes avertissent que la serviette peut agresser votre peau et ce, surtout si vous la frottez sur votre visage et ne la tamponnez pas, ce qui serait plus approprié. Même si frotter le visage avec une serviette semble être une méthode rapide et efficace, cela peut avoir beaucoup de conséquences négatives telles qu’une sensibilité accrue de la peau et des irritations.

Bien que cela semble contradictoire, sécher le visage avec une serviette rendra la peau encore plus grasse. Et pour cause, adopter cette habitude accroît la production de sébum en agressant les glandes sébacées de la peau.

Il est plutôt recommandé que vous laissiez votre visage sécher naturellement. Cela peut prendre environ 3 à 5 minutes. Vous pouvez accélérer le processus de séchage avec un mini-ventilateur et appliquer une crème hydratante.