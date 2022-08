Beauté : 04 recettes naturelles pour avoir des aisselles claires et agréables

Vous connaissez quelqu’un qui a des aisselles foncées et ça vous dérange. Ou bien c’est vous-même. Nous avons pour vous la solution. Découvrez les recettes de grand-mère dans cet article.

Voulez-vous avoir des aisselles nickels et sans les taches noires et marques de repousse, voici des astuces simples pour éclaircir vos aisselles et des recettes maison à réaliser pour les rendre plus blanches.

Le bicarbonate de soude

Lavez bien vos aisselles pour éliminer tous les résidus de déodorant. Faites une pâte épaisse en mélangeant du bicarbonate de soude et de l’eau (ou du jus de citron, tout aussi efficace). Appliquez et massez ce mélange sous vos aisselles, puis laissez agir 10 minutes avant de rincez. Saupoudrez du talc ou de la levure sur vos aisselles pour un effet encore plus éclatant. Vous pouvez le faire tous les jours pendant deux semaines.

Alun et jus de citron

Appliquez sur les aisselles un mélange composé d’une cuillerée à thé (5 ml) d’alun, 1 cuillerée à café (15 ml) de jus de citron et 2 cuillerées à café (30 ml) d’eau de fleurs d’oranger. Laisser séchez. Rincez à l’eau chaude puis à l’eau de rose.

L’huile de coco

Appliquez l’huile et laissez-la pénétrer pendant 15 minutes avant votre douche puis rincez au savon doux. L’huile de coco est enrichie en vitamine E qui permet d’éclaircir la peau. Elle peut s’utiliser quotidiennement. L’huile de noix de coco est aussi un déodorant naturel : elle masque les odeurs sans avoir elle-même une odeur trop prononcée.

Lait et laitue

La laitue éclaircît les tâches et unifie le teint. Portez à ébullition 1/4 litre d’eau et 5 feuilles de laitue pendant 10 minutes. Laissez refroidir. Ajoutez 4 cuillerées à soupe de lait écrémé en poudre. Appliquez à l’aide d’une compresse.